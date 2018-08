Piero Mazzocchetti a Loreto Aprutino, concerto al Casino di Remartello

Sabato 11 agosto, dalle ore 20, si terrà a Loreto Aprutino il concerto di Piero Mazzocchetti “Musica e Gusto, un’unica passione”.

Appuntamento presso “Il Casino di Remartello”, ottocentesca residenza signorile di campagna immersa nel verde, edificata su dei resti di una villa patrizia romana del II secolo a.C.,



L’esibizione di Mazzocchetti si terrà in una location esclusiva quale un'antica dimora padronale, trasformata dalla famiglia Carota in una struttura turistica ricettiva e ristorativa, completamente immersa nella campagna vestina.



Per informazioni e prenotazioni: 085/8208802 – 334/3344038.