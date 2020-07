Piero Mazzocchetti star degli eventi estivi organizzati dal Comune di Pescara

Stando alle prime indiscrezioni trapelate, sarà il tenore montesilvanese Piero Mazzocchetti uno degli artisti che si esibiranno nell'ambito degli eventi estivi organizzati dal Comune di Pescara. Il cartellone completo, che verrà presentato mercoledì 8 luglio, verrà diviso in due tranches: dal 10 luglio al 15 agosto ci saranno spettacoli in piazza Salotto, mentre dal 21 al 29 agosto le esibizioni si sposteranno allo stadio del mare, dietro la nave di Cascella.

In tutto saranno 12 date con artisti locali - sia della nostra città sia della regione - per dare la possibilità a tutti, in un periodo così difficile e duro per questo settore, di reinserirsi con la loro attività lavorativa. Su precisa volontà dell'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese, gli eventi si svolgeranno tra piazza Salotto e lo stadio del mare, dalle ore 21,30 in poi, per supportare il commercio proseguendo con una sperimetazione già lanciata l'anno scorso, che prevede l'apertura dei negozi nelle serate di venerdì e sabato, fino a mezzanotte. Spazio anche alla solidarietà, poiché verrà lanciata una raccolta fondi in favore del reparto di Pediatria dell'ospedale 'Spirito Santo'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma non sarà coinvolto solo il centro: per quanto riguarda la zona sud della città, nel teatro d'Annunzio verrà impiantato un vero e proprio cinema all'aperto che darà la possibilità di assistere a varie proiezioni di film, talvolta gratuite e, in altre occasioni, con un piccolo contributo economico da parte degli spettatori. L'iniziativa prenderà il via una volta conclusa l'edizione 2020 del Pescara Jazz, in programma sempre al d'Annunzio.