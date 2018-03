Piero delle Monache al TIBO di Penne dopo Donatella Di Pietrantonio

Dopo il reading per la ristampa di 'Bella Mia' di Donatella Di Pietrantonio, scrittrice pennese, premio Campiello con "L’Arminuta" (alle 18), Piero Delle Monache presenterà il suo nuovo album: appuntamento sabato 31 marzo al Penne, ingresso gratuito.

Il concerto sarà un SoloSé più elettronico del solito. Il talentuoso musicista e compositore abruzzese proporrà infatti una versione più sperimentale della sua performance, in cui presenterà alcuni brani di Road Movie . Uscito a novembre per l’etichetta italo-giapponese DaVinciJazz, il disco sta riscontrando un notevole apprezzamento. Raccoglie composizioni in quartetto, svariati ospiti internazionali e alcune performance in solo.

Alto il grado di narratività dell’album come del concerto in programma, dove sarà possibile riconoscere le onde del mare, i gabbiani, il traffico delle metropoli contemporanee; Piero Delle Monache evocherà tutto questo ed altro ancora.