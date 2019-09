Piero Delle Monache in "SoloSé" alla Galleria Arte Pentagono

Sarà un SoloSé rinnovato, quello di Piero Delle Monache, che porterà il suo spettacolo di sax ed elettronica venerdì 4 ottobre alla Galleria Arte Pentagono di Pescara. Il talentuoso musicista e compositore abruzzese, infatti, proporrà una versione più intima della sua performance, quasi un site-specific pensato per l’occasione.

La parte strumentale sarà accompagnata da poche voci fuori campo, ma l’intero concerto manterrà un elevato grado di narratività: le onde del mare, i gabbiani, il traffico delle metropoli contemporanee; Piero Delle Monache evocherà tutto questo ed altro ancora.



Classe ’82, Delle Monache gira il mondo grazie alla musica. Tra i concerti più lontani, quelli in Turchia, Giappone e Sud Africa.

"Suonare mi ha portato in luoghi che probabilmente, se non fosse stato per la musica, non avrei mai visto - dichiara il sassofonista - posti in cui ho potuto toccare con mano cosa intendiamo quando diciamo che la musica è un linguaggio universale, non è una frase fatta, ma davvero un’espressione dell’anima che arriva anche a persone nate e cresciute a svariati chilometri di distanza".