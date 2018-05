Piero Delle Monache in scena con "SoloSè" allo Spazio Matta

Dopo il successo degli spettacoli teatrali, il Matta Festival iniziato il 3 marzo, prosegue con una programmazione musicale ricca e plurale “Musica Al Matta”.

Domenica 6 maggio è in programma una serata dedicata al jazz contemporaneo di Piero Delle Monache con il progetto sperimentale "Solo Sé". Uno spettacolo musicale fatto di suoni di sassofono, loop, molta elettronica, piccole percussioni, voci fuori campo e tricks varie in una versione intima, quasi un site-specific pensato per lo Spazio Matta.

La parte strumentale sarà accompagnata da poche voci fuori campo, ma l’intero concerto manterrà un elevato grado di narratività.