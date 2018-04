Piero Delle Monache con Osaka Trio in concerto al Florian Espace

Domenica 15 aprile al Florian Espace è la volta di Piero Delle Monache con Osaka Trio per "I Concerti di Jam&s jazz e…".

L’Osaka Trio deve il suo nome a un concerto in Giappone, quando Piero Delle Monache calca il palco della Hep Hall con i fedelissimi amici e colleghi: Tito Mangialajo al contrabbasso e Alessandro Marzi alla batteria. Nel repertorio non ci sono però note nipponiche, ma brani originali composti dallo stesso Delle Monache, sassofonista jazz con un forte interesse per la musica elettronica e il cinema.

“I miei brani nascono spesso da semplici immagini - afferma il leader del gruppo - Fotogrammi, suggestioni, oppure un bel panorama. Cerco poi di trasformare quello che vedo in musica”.

Piero Delle Monache torna a esibirsi per la stagione del Florian Metateatro forte di un nuovo disco (dicembre 2017) pubblicato proprio con un’etichetta giapponese. Road Movie - questo è il titolo - raccoglie 5 anni di musica dal vivo.