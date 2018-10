La Pfm – Premiata Forneria Marconi a Pescara con “PFM canta De André – Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese Fabrizio De Andrè e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Appuntamento il 4 aprile al Teatro Massimo.

La formazione, oggi capitanata da Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, tornerà sui palchi di tutta Italia nella primavera 2019 in occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta.

Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”.

Pfm – Premiata Forneria Marconi: la storia della band

La Pfm è nata discograficamente nel 1971 e ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d’oro in Giappone.

Lo scorso anno la band è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK.

La Premiata Forneria Marconi è un gruppo molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Un motivo in più per non perdere il concerto previsto nella nostra città.