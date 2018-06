PescarMusica celebra Chopin all’Aurum con Mauro Pappagallo e Antonio Mobilij 

Domenica 24 giugno si terrà il 2° Concerto della Rassegna "PescarMusica" ideata dal Maestro Mauro Pappagallo, Presidente della Confederazione Organistica Italiana di Pescara, che avrà il titolo "La Parabola creativa di Frederich Chopin". Un evento che vedrà protagonisti il pianista Mauro Pappagallo e Antonio Mobilij, presentatore e redattore dei filmati sulla vita di Chopin.

“Con questa rassegna di concerti "PescarMusica" si intende coinvolgere il pubblico col vivere maggiormente la cultura musicale – spiega il Maestro Pappagallo –​ mediante l'ascolto dei concerti e con momenti di partecipazione attiva corale e strumentale. Diverse sono le attività dedicate ai soci della confederazione, ma anche aperte al pubblico e previste dalla rassegna, a partire dalle conferenze concerto tenute da musicisti di chiara fama in ambito regionale e nazionale su tematiche che spaziano dalla musica classica alla cameristica, al jazz e alla sua storia, alla musica da film e al musical. Ci saranno anche motivi di incontri più ravvicinati con la “Musica in casa”, un tradizionale incontro nelle abitazioni dei cittadini pescaresi e della provincia. Largo ai giovani con “Stasera i nostri figli e/o nipoti di talento protagonisti con la loro musica, che promuove esibizioni musicali dei giovani; “stasera si canta”, lasciando che la voce delle regioni si esprima attraverso i soci; ci sono anche serate per raccontare l’opera e proiezioni di film scelti per promuovere anche momenti di riflessione e, infine, “Oggi si prova”, il tentativo di porre le basi per la costruzione di un’orchestra sinfonica giovanile d’Abruzzo, diretta dal Maestro Giovanni Sabella di Lanciano”.