Eventi a Pescara Vecchia, si parte in musica con Frankie & Canthina Band

Si terrà venerdì 1° giugno dalle ore 21,30 a Pescara Vecchia il primo evento del centro storico cittadino, con il concerto di Frankie & Canthina Band e un Dj set di Goffredo Travaglini e Sandro Marano che a seguire farà ballare corso Manthonè e via delle Caserme.

“Partiamo con questo concerto soul e funky che fa da apripista all’estate – afferma Cristian Summa, voce degli operatori del Consorzio Pescara Vecchia - un ritorno, perché sono già stati da noi e hanno avuto un grande successo. Quest’anno la caratterizzazione è ancora più particolare, perché Corso Manthoné inserirà eventi speciali di via delle Caserme e viceversa, ci scambieremo il testimone per animare sempre tutta la zona. Abbiamo ritrovato una grande sinergia in tutto il centro storico, che ci permette di consolidare tutto questo genere di eventi e anche la degustazione completa dei nostri prodotti tipici. Lo faremo con il giovedì unico, che torna il 21 giugno su corso Manthoné e via delle Caserme e con tanti altri eventi che via via presenteremo”.