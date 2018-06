'Pescara Percussion Fest' al Conservatorio D’Annunzio

Concerti, seminari, masterclass. Il Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara ospiterà, dal 29 giugno al 1° luglio, il Pescara Percussion Fest.

La kermesse, organizzata dall’associazione culturale Italy Percussive Arts Society, presieduta dal maestro Antonio Santangelo, in collaborazione con il Conservatorio, porterà a Pescara noti nomi dell’universo delle percussioni. I concerti, tutti a ingresso libero, saranno ospitati nell'auditorium del Conservatorio.

“L’obiettivo che mi prefiggo da molti anni è di trasmettere la passione per gli strumenti a percussione che, ancora oggi, non tutti conoscono nella loro completezza e varietà. Da 30 anni organizzo eventi dedicati a questi strumenti. E’ così che tanti giovani musicisti vengono in contatto tra loro arricchendo il bagaglio culturale con lo scambio di esperienze umane e artistiche”, dichiara Antonio Santangelo. “Per gli studenti del Conservatorio di Pescara, che stanno completando il percorso didattico nello studio delle percussioni e batteria, questa è un’occasione di venire in contatto con artisti internazionali e ascoltare composizioni che possono aprire nuovi orizzonti nel loro percorso musicale. I numerosi appassionati della città di Pescara, e non solo, potranno vivere altri aspetti musicali e strumentali di questo grande mondo che è l’arte dei suoni”.

Il concerto di apertura del 29 giugno, con inizio alle 20.45, vedrà esibirsi il “12 Percussion Trio”, composto da Luca Ventura, Gioele Balestrini e Ludovico Venturini.

Sabato 30 giugno, alla stessa ora, è in programma un concerto di marimba e violino con protagonista SinfonicaMenteDuo, il duo composto dal percussionista Claudio Santangelo e dal violinista Stefano Delle Donne.

Gran finale il 1° luglio con l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretta dal maestro Roberto Molinelli, con i solisti Anna Serova (viola) e Claudio Santangelo (marimba).

La mattina sono in programma le masterclass e i seminari, a ingresso libero, tenuti da Anne-Julie Caron, per la prima volta in Italia, Alessandro Svampa e Pasquale Cristoforo.