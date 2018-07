Gran finale per il Pescara Jazz: Jasper Blom guida l’Amsterdam conservatorium band

Dopo 11 giorni di musica no-stop, con molti doppi concerti in un’unica sera, l’esperimento riuscito del Pescara Jazz Club all’aperto e incontri con i big nel conservatorio Luisa D’Annunzio, il Pescara Jazz volge al termine. La 46esima edizione del festival, diretto da Angelo Valori, saluta il suo pubblico con il sassofonista Jasper Blom, pronto a guidare l’Amsterdam conservatorium band. In programma un omaggio al grande improvvisatore e compositore olandese Misha Mengelberg. Sul palco anche Ian Cleaver alla tromba, Tijs Klaassen al basso, Wouter Kühne alla batteria.

Appuntamento all’Aurum domani, giovedì 26 luglio, alle 21:15. Ingresso 15 €. Biglietti disponibili online o nei circuiti CiaoTickets e TicketOne, nelle biglietteria dell’EMP, nell’Urban Box di piazza Salotto, nell’Info-Point di piazza Muzii e al botteghino (allestito in loco, all’Aurum). Telefono: 085/4540969.

Non manca una sorpresa: ad aprire la serata saranno i Koinaim, di ritorno sul palco del festival dopo il 19 luglio. Si tratta di una formazione abruzzese di avant-garde jazz, nata nel 2016. Questi i membri: Miriana Faieta alla voce, Christian Mascetta alla chitarra, Pietro Pancella al basso, Michele Santoleri alla batteria. Ad unirli è la loro profonda e reciproca conoscenza, il loro senso della narrazione, la vicinanza agli stili della fusion e del neo soul ed un’instancabile voglia di sperimentare. Con brani inediti hanno vinto diversi concorsi: il Chicco Bettinardi 2017 e il Tuscia In Jazz European Award (stesso anno). A febbraio scorso hanno partecipano alla XV edizione del Piacenza Jazz Fest e, nello stesso periodo, hanno debuttato con il loro primo lavoro in studio View in Pieces.

A seguire Jasper Blom, classe 1965, uno dei più importanti sassofonisti tenore e soprano della giovane generazione jazzistica olandese e uno dei musicisti più versatili del Benelux. Ha studiato con Dave Liebman, Bob Brookmeyer, Herb Geller e Joe Lovano e si è esibito con Lee Konitz, Chet Baker, Nat Adderley, Bob Brookmeyer, George Duke, Randy Crawford, David Liebman, Conrad Herwig e molti altri artisti di fama internazionale. Per due volte ha vinto l'European Jazz Competition e ha suonato nei maggiori festival e club jazz di tutto il mondo. Ha ricevuto incarichi di composizione dal North Sea Jazz Festival, dal Jazz International Rotterdam Festival e dal festival internazionale di sassofono SAX14. Come leader, ha registrato otto CD, dall'hardbop energetico alla musica libera. Jasper Blom è attualmente attivo come musicista e compositore, sia di musica contemporanea improvvisata, sia di jazz.

“Oltre ad essere attivo come musicista, Jasper è un docente del conservatorio di Amsterdam - dichiara Angelo Valori - Per questo coinvolgerlo mi fa particolarmente piacere. Quest’anno infatti, come notato anche dalla testata nazionale Giornale della Musica, il festival ha avuto un occhio di riguardo per le realtà musicali dei conservatori, italiani e non solo”.

Sul sito del GdM si legge infatti: “Festival di grande tradizione, quello di Pescara sta lavorando molto bene sulla straordinaria risorsa che sono i Conservatori di tutta Europa. C’è molto di questo nel programma: l’Amsterdam Conservatorium Band, l’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori, accanto al collettivo berlinese EMX, all’Orchestra Nazionale Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani”.