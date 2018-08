Concerti Riviera Sud / Piazza le Laudi

Pescara, tutto pronto per il concerto di Marco Armani a Piazza Le Laudi

Si terrà stasera (21 agosto) l’atteso concerto previsto sabato scorso e poi rinviato per via della giornata di lutto nazionale. Si comincia dalle 21,30 con l’esibizione di Anna Rosini, in arte Hanna, del cantante Anto e del cabarettista Tony Russi. Poi toccherà ad Armani