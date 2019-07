Pensieri Positivi (tribute Jovanotti) a La Prora

Una tribute che balla on the beach. Venerdì 5 luglio tutto il repertorio di Jovanotti in pre serata e a seguire la musica degli anni '80 e '90. Ingresso libero: se si vuole apprezzare il live è consigliabile la cena, altrimenti nel dopo cena c'è il dj set.

Menù pesce 35 €:

Insalata mare

Polipo catalana

Gamberi thai

Cannolicchi Gratinati

Baccalà peperoni

Gnocchetti scampi

Frittura

Dolcetto

Acqua

Vino (1 bottiglia ogni 4)

Caffè

Menù carne € 25: