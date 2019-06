Venerdì 7 giugno il Loft 128 di Spoltore vi aspetta in terrazza per la notte più danzante di tutta l'estate con i Pensieri Positivi, tribute band di Jovanotti, in occasione dell'uscita del suo nuovo Ep "Jova Beach Party".

Prenotazioni cena: Alessio, 393/9779688 anche WhatsApp.