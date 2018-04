PeFest, aperte le prevendite per l'estate: in arrivo Pat Metheny e Glenn Huges

Dopo il successo della passata edizione del PeFest - che ha visto Angelo Valori alla guida dell’Ente manifestazioni pescaresi - riprendono i preparativi per l’estate 2018. 30 circa gli appuntamenti in arrivo; tra questi Pat Metheny il 24 luglio alle 21 (PescaraJazz) e Glenn Hughes il 31 luglio alle 21 (PescaraLive). Sul palco dell’anfiteatro D’Annunzio - lungomare Colombo 122 - si esibirà dapprima il gruppo del pluripremiato chitarrista statunitense, 20 volte premio Grammy, attivo concertista e insegnante del prestigioso Berklee College of Music; a seguire, a fine mese, luci puntate sull’ex bassista e co-vocalist dei Deep Purple, conosciuto dai fan come “The voice of rock”.

La tappa pescarese di Hughes - noto per il suo stile vocale tra rock, soul e rhythm'n'blues che lo avvicina ai grandi vocalist neri come Stevie Wonder - fa parte del tour mondiale 'Classic Deep Purple Live 2018/19', caratterizzato da una set list davvero dinamica. Sono inoltre presenti materiali classici tra cui Getting' Tighter, lo straordinario funk rock Extravaganza di Hughes ed il capolavoro You Keep On Moving, oltre alla hit 'Highway Star' (scritta durante un viaggio a Portsmouth nel 1971) e Smoke on the Water, del periodo Deep Purple MK2. Con lui sul placo: Soren Anderson alla chitarra, Jesper Bo Hansen alle tastiere e Fer Escobedo alla batteria.

Quanto a una delle maggiori star contemporanee del jazz internazionale, Pat Metheny, si tratta dell’unica tappa abruzzese del tour "An Evening with Pat Metheny” - inserita nel cartellone del PescaraJazz - durante la quale l’apprezzato chitarrista presenterà i pezzi che hanno caratterizzato la sua luminosa carriera. Inarrestabile dal 1994 al 2015, Metheny si è concesso una pausa circa tre anni fa, per poi riprendere. Ora Metheny ha chiamato a suonare con sè il batterista messicano Antonio Sanchez, fedele compagno professionale dal 2000, la bassista malese/australiana Linda May Han Oh e il pianista britannico Gwilym Simcock, uno dei migliori pianisti del Regno Unito.

Entrambi gli spettacoli sono promossi in collaborazione con Alhena e VentiDieci. L’atteso appuntamento di Glenn Hughes rientra nella proposta musicale PescaraLive.

“Il nostro impegno quest’anno punta al consolidamento della qualità della proposta artistica nel suo complesso - dichiara il presidente Angelo Valori - con un occhio di riguardo all'Abruzzo. L’EMP infatti, pur mantenendo la sua vocazione nazionale e internazionale, intende valorizzare i migliori artisti locali, in modo da investire risorse che ricadano sul territorio. Puntiamo inoltre a rafforzare il mix di linguaggi espressivi, abbracciando quelli tradizionali e quelle attuali. Via via annunceremo gli ospiti in programma e le varie novità”.

INFO BIGLIETTI

Pat Metheny:

30 € per la gradinata non numerata, 46 € poltrona numerata, 55 € poltronissima (inclusi diritti di prevendita). Disponibili online e nei punti vendita autorizzati.

Glenn Hughes:

25 € gradinata non numerata, 35 € poltrona numerata, 46 € poltronissima. Disponibili online e nei punti vendita autorizzati.