Musica: l’estate del PeFest si arricchisce con le note dei Negrita

Tra le novità del PeFest, giunto alla sua quarta edizione, l’Ente manifestazioni pescaresi ha annunciato il concerto dei Negrita e l’introduzione del teatro al posto degli appuntamenti di danza.

“Questa estate 2018 sarà caratterizzata da una grande varietà di proposte - afferma il presidente Angelo Valori - Oltre al PescaraJazz e al grande circo firmato Funambolika, introduciamo il teatro e puntiamo ad abbracciare anche il rock e alcuni nomi della migliore musica pop. Senza tralasciare i talenti locali ai quali riserveremo degli spazi per esibirsi".

La data pescarese del tour dei Negrita è fissata a giovedì 9 agosto alle ore 21.15, presso il teatro D’Annunzio. Sono già aperte le prevendite su TicketOne e punti vendita autorizzati: Poltronissima e poltrona numerata 51,75 €. Gradinata non numerata 36,80 € (diritti di prevendita inclusi).

I biglietti sono in vendita anche nei punti convenzionati CiaoTickets (ma non online sul relativo sito). Il concerto è organizzato in collaborazione con l’agenzia BestEventi, per maggiori info: 085/9047726 oppure www.besteventi.it.