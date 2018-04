Un’originale esplosione di creatività musicale: i Peekaboom a Pescara

Termina con un concerto in anteprima assoluta per l’Abruzzo la rassegna “Sabato in concerto jazz”, cartellone della Fondazione Pescarabruzzo, organizzato dall’associazione culturale Archivi Sonori con la direzione artistica di Maurizio Rolli.

Sabato 7 aprile a Pescara (ingresso libero consentito dalle 17.30 fino ad esaurimento posti) ci saranno i Peekaboom, ossia Simone Masina (contrabbasso) e Angelica Lubian (voce).

Una cantautrice di Udine ed un musicista di Bologna che si incontrano per dare vita ad un progetto musicale innovativo e bello da ascoltare. Un gioco costantemente in bilico tra tradizione ed innovazione, con l’elettronica ingrediente speciale in un viaggio straordinario attraverso i grandi pezzi del pop.

Un tour di oltre sessanta date in Italia, arrivano per la prima volta a Pescara. Non rimane dunque che godersi questa originale esplosione musicale e ascoltare i Peekaboom a Pescara, sabato 7 aprile.