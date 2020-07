Paolo Giordano & Silly Crime aprono "Singin’ in the Streets"

'Singin’ in the Streets' si aprirà il 10 luglio con Paolo Giordano (foto), considerato uno dei più innovativi chitarristi acustici moderni, maestro del fingerstyle, il primo in Italia a sperimentare tapping e tecniche percussive avanzate.

Concerto gratuito, con inizio alle ore 21,30. Grande attesa per il musicista, originario di Pescara, che si esibirà in piazza Salotto con i Silly Crime, il suo quartetto formato da Simona Capozucco, Arcangelo Trabucco, Valter Robuffo e Aldo Leandros.