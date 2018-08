Paola Turci in concerto a Manoppello Scalo per la Festa di Sant'Antonio e San Pancrazio

"Il Secondo Cuore Tour" di Paola Turci farà tappa a Manoppello Scalo sabato 8 settembre per la Festa Patronale in onore di Sant'Antonio e San Pancrazio. Ingresso gratuito.



In scaletta i brani dell'ultimo cd "Il secondo cuore", uscito nel 2017 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con "Fatti bella per te", e tutti i più grandi successi della cantante romana, attiva sulla scena musicale sin dagli anni '80.