Pink Floyd, i Paintbox celebrano i 40 anni di "The Wall" con un evento al Teatro Massimo

I Paintbox - Pink Floyd tribute band, dopo il sold out dello spettacolo ‘’From Pompei to Alba Fucens’’ registrato nell’anfiteatro romano abruzzese, si apprestano ad affrontare una nuova importante sfida: celebrare i quaranta anni dello storico album ‘The Wall’ dei Pink Floyd.

Nel novembre del 1979 usciva infatti un album fondamentale per la storia del gruppo inglese e, per i Paintbox, che hanno già riproposto negli anni tutti i dischi più importanti dei Pink Floyd, il quarantennale rappresenta la giusta occasione per tornare in terra marsicana con uno spettacolo teatrale interamente incentrato su The Wall con tanto di light show multimediale e una scenografia allestita appositamente per l’occasione.