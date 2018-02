L'Orchestra da Camera "Ferruccio Busoni" in concerto al Teatro Massimo

La stagione dei concerti della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" prosegue con il concerto dell'Orchestra da Camera "Ferruccio Busoni" diretta da Massimo Belli. In programma musiche di De Beriot, Paganini, Bazzini, Ciaikovski e Janacek.

Il biglietto di ingresso si può acquistare sui circuiti online e a Pescara, presso la sede di Via Liguria. Il concerto è realizzato nell'ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica. L'Orchestra da Camera "Ferruccio Busoni", complesso storico fondato nel 1965 da Aldo Belli, è una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra.

Nel 2008 è stata riconosciuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia "organismo di interesse regionale" ed è composta da affermati strumentisti vincitori di importanti concorsi internazionali, che possono vantare una lunga esperienza concertistica nel campo solistico e cameristico e tramandano la civiltà musicale del Trio di Trieste e del Quartetto Italiano di cui sono stati allievi. Nel 2005 e nel 2010 per festeggiare il 40° e 45° anniversario dell'orchestra, si sono tenuti alcuni concerti al Teatro Verdi di Trieste e al Teatro Verdi di Pordenone con la partecipazione straordinaria del violinista Salvatore Accardo.

Il concerto celebrativo per il 50° anniversario, realizzato in collaborazione con il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, ha avuto come ospite il violinista Domenico Nordio. Per tale occasione la Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un volume sull'orchestra relativo alla promozione dell'immagine della Regione a livello internazionale. L'Orchestra da Camera "Ferruccio Busoni" si è posta all'attenzione del pubblico e della critica suonando in Austria, Slovenia, Croazia, Germania, Svizzera, Russia, Tunisia e Italia, con solisti d'eccezione quali, fra gli altri, Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Domenico Nordio.

Da sempre attenta alla diffusione della musica contemporanea ha al suo attivo molte prime esecuzioni assolute di compositori quali, tra gli altri, Nieder, Sofianopulo, Margola, Conti, Viozzi, Coral, Dott, Visnoviz, Bellini, Glass, alcune delle quali dedicate alla Busoni. Il 30 ottobre 2013 la Busoni ha tenuto, come rappresentante dell'Italia, il concerto inaugurale al Festival Internazionale Silver Lyre di San Pietroburgo, ottenendo un grande successo. L'Orchestra ha inciso numerosi cd che hanno avuto larga diffusione.