Gli "Opera" in concerto a Vallemare di Cepagatti

La band degli Opera sarà in concerto a Vallemare di Cepagatti domenica 30 giugno a partire dalle ore 21. Ingresso libero.

Il gruppo, guidato dal chitarrista Paolo Ortolano, proporrà un suggestivo viaggio musicale tra i rocker inglesi e i cantautori italiani. Compleano la formazione Emanuele Del Grosso al basso, Pierluigi Giamarini alla batteria e Stefano Di Paolo alle tastiere, voce e chitarra.

Gli Opera per diversi anni hanno proposto brani dalla discografia di tre mostri sacri della musica: Pink Floyd, Queen e Dire Straits. Ora il repertorio si è allungato per rendere omaggio anche al meglio della musica italiana, con l’aggiunta di alcuni cantautori come Franco Battiato e Francesco De Gregori, per citarne un paio.