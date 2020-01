Opera Seconda (Pooh tribute) al Grand Canyon Country Pub

Opera Seconda (tribute Pooh) in concerto al Grand Canyon Country Pub per l'unica data al chiuso prima dei concerti estivi. Per informazioni: 085.66762.

Il live, organizzato in collaborazione con Music Force, ripercorrerà i più grandi successi dei Pooh e tutti i brani dell’ultimo album del gruppo “L’Attesa”, edito da Music Force, che vede la collaborazione di Phil Mer, batterista dei Pooh dal 2010 al 2014, che suona nel brano “L’Attesa”, e Drupi, con il quale gli Opera seconda si sono esibiti dal vivo in diverse occasioni e che nel cd canta due brani: “L’ultimo amore” e “Angeli o bambini”.

E poi ci saranno le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, da “Pensiero” a “Tanta voglia di lei”, da “Dammi solo un minuto” a “Chi fermerà la musica”. Insomma, un concerto da non perdere che si inserisce peraltro nel ricco programma di grandi eventi musicali del Grand Canyon, promossi con la direzione artistica di Emanuele La Plebe di Music Force.

La formazione, composta da Stefano Cirulli alla voce, Ivano Cavallucci alla chitarra, Gianluca Cirulli al basso, Luciano Di Leonardo alle tastiere e Alberto Stampone alla batteria, si esibirà venerdì 24 gennaio.