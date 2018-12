Pubblico selezionato e concerto intimo, Omar Pedrini incanta Caramanico

L'ex leader dei Timoria, Omar Pedrini, ha incantato ieri sera (2 dicembre) il pubblico di Caramanico con un concerto intimo, tenuto negli spazi della Cantina Majella di fronte ad appena 45 persone.

Il musicista bresciano, in versione voce e chitarra acustica, ha suonato per circa un'ora e mezza ripercorrendo la propria carriera, sia da solista che con i Timoria. È stato molto piacevole riascoltare gemme come "Via Padana Superiore", "Senza vento", "Sole spento", "Che ci vado a fare a Londra?", "Come se non ci fosse un domani", "Sangue impazzito" e "Verso Oriente".

Non sono mancate anche alcune cover, tra cui "Impressioni di settembre" della Pfm e un breve accenno di "Wish you were here" dei Pink Floyd, senza contare i begli omaggi a Neil Young e Paul Weller.

Un live decisamente suggestivo, apprezzato dal selezionatissimo pubblico presente, che ha infatti applaudito Pedrini con grande affetto.