“Ciao Pino”, gli Zerottouno al Pala Dean Martin per ricordare Pino Daniele

A quasi 4 anni dalla scomparsa di Pino Daniele, Montesilvano omaggerà il cantante e chitarrista partenopeo con il live degli Zerottouno al Pala Dean Martin. Appuntamento martedì 18 dicembre alle 21, con ingresso libero.

Questa la formazione della tribute band:

«L’elemento che ci ha fatto sposare questo progetto e che ci tiene uniti - afferma Bosone - è il grande amore che ognuno di noi prova per Pino Daniele e per la sua arte. Non vogliamo copiarlo o scimmiottarlo perché sarebbe irrispettoso e inarrivabile. Cerchiamo di mantenere vivo il suo ricordo attraverso la nostra interpretazione della sua musica con il rispetto dovuto all’artista ed ai grandi musicisti che lo hanno accompagnato».