Oltretutto (Ligabue cover band) in concerto al Mondo Bongo

A grande richiesta gli Oltretutto (Ligabue cover band) sbarcano al “Mondo Bongo” di Francavilla al Mare per un trio acustico tutto da scoprire.

Si preannuncia una serata ricca di emozioni. Non resta far altro che chiamare: per info e prenotazioni, 085/815159.

La line up

Simone Pambianco: voce e chitarra

Alessandro Susini: tastiere e cori

Amedeo De Nardis: chitarra