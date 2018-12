Odessa Philharmonic Orchestra in concerto alla Cattedrale di San Cetteo

Giovedì 27 dicembre alle ore 17 la Cattedrale di San Cetteo ospiterà il concerto dell'Orchestra filarmonica di Odessa, diretta dal maestro Giuseppe Piccinino. Ingresso libero. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Giovanni Di Iacovo:

"È un ritorno per il concerto di fine anno dettato dal grande successo delle precedenti edizioni - ha detto - Dopo l'esordio il concerto è diventato l'appuntamento conclusivo dell'anno e uno degli eventi istituzionali più amati dalla città che non fa mancare il suo caloroso applauso, al punto che le ultime edizioni, non essendo sufficiente la capienza della Sala Consiliare e visto l'entusiasmo con cui viene accolto l'evento, hanno come scenario la Cattedrale di San Cetteo''.