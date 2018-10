Domenica 21 Ottobre per la rassegna "IncontrARTI" concerto con Irida Gjergji (viola e voce, nella foto) e Flavia Massimo (violoncello e voce).

Lo spettacolo è un cortocircuito geografico di sonorità che partono dai Balcani per raggiungere le atmosfere mediterranee e mediorientali in un libero abbraccio. Il repertorio è composto di brani del repertorio popolare, provenienti dall'Albania, Romania, Kossovo, Bulgaria, Macedonia, Grecia etc.

Una sorta di esperanto musicale, un viaggio acustico/elettronico. La musica popolare rivisitata e messa a servizio di un minimalismo espressivo scuro e luminoso. Una fanfara onirica e nostalgica per solo viola, violoncello e electronics.

Per informazioni e prenotazioni: 085/45.49.2.49 - info@tamtamcom.com.