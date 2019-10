La North Czech Philharmonic Orchestra, diretta da Alfonso Scarano, al Teatro Massimo

La 54esima stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" di Pescara si apre venerdì 18 ottobre con la North Czech Philharmonic Orchestra, diretta da Alfonso Scarano e con il pianista Leonardo Pierdomenico come solista.

Il programma del concerto prevede l'esecuzione del Concerto n. 1 in Mi minore per pianoforte e orchestra, op. 11, di Fryderyk Chopin e della Sinfonia n. 3 in Mi bemolle maggiore, op. 55 “Eroica”, di Ludwig Van Beethoven.



La North Czech Philharmonic Orchestra, principale complesso sinfonico del nord della Repubblica Ceca, è stata fondata nel febbraio 1838. Nella sua lunga storia ha avuto ospiti importanti personalità della scena musicale, da Eugen d’Albert a Richard Strauss, da Ferruccio Busoni a Emil Sauer. La formazione dell’orchestra di base è composta da musicisti professionisti tutti laureati in concorsi nazionali.

Attualmente è diretta dall’italiano Alfonso Scarano, già direttore di orchestre di prestigio quali – fra le altre – Filarmonia Veneta, Orchestra Milano Classica e I Virtuosi di Praga. Leonardo Pierdomenico è uno degli artisti più interessanti della sua generazione.

Si impone all’attenzione del grande pubblico dopo il raggiungimento delle fasi finali del prestigioso concorso pianistico “Queen Elisabeth” di Bruxelles (2016) e la vittoria della 28a edizione del prestigioso “Premio Venezia” (2011) e, nel 2017, ha vintoi l “Raymond E. Buck” Jury Discretionary Award al prestigioso concorso pianistico internazionale “Van Cliburn”.