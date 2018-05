La regina dello swing Norma Miller in scena a Montesilvano

La regina dello swing, Norma Miller, 98 anni, terrà un concerto per l'inaugurazione della sede dell'Italian Swing Dance Society, lo 'Swing Craze' Club, il 12 maggio a Montesilvano. La ballerina, coreografa, cabarettista e attrice, ultima testimone vivente dell'epoca d'oro dei club swing di New York degli anni '20 e '30, e in particolare del Savoy di Harlem, è presidente onorario dell'Italian Swing Dance Society.

La Miller si esibirà insieme alla Billy Bros. Swing Orchestra, presentando i brani del cd "A Swingin' Love Fest" e del prossimo "Swingin' at the Savoy", entrambi incisi con la stessa orchestra. Nell'occasione si potrà anche acquistare la copia del suo libro "Swing, Baby Swing", tradotto in italiano e incentrato sulla storia del Lindy Hop, il ballo originale degli anni '30 nato al Savoy Ballroom di Harlem.

Durante la stessa serata verrà presentato il programma della 7a edizione del Festival "Swing on the Beach" che si terrà a Pescara dal 13 al 19 agosto.