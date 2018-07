Nonsiamosoli Summer Festival, solidarietà e musica in collaborazione con l’AGBE

Estatica prosegue con una serata di solidarietà e musica intitolata #Nonsiamosoli Summer Festival ‘18. Info e contatti: 347/6468861 oppure info@dcodcommunication.it. Patrocinata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dal Comune e dalla Provincia di Pescara, dalla Provincia di Chieti, Estatica si svolge al porto turistico Marina di Pescara. Il ricchissimo cartellone andrà avanti fino al 9 settembre.

La serata di venerdì 6 luglio prevede una maratona musicale con ben 12 band che si esibiranno sul palco dell’arena: Ummo, Aneurisma, Una giornata infausta, The Golden ufo, The Bounders, I Vendrame, Angelo Costantini, Vie delle indecisioni, Miriam Ricordi, I Scream, Paper Walls, Vanesia. In scaletta anche musiche e canzoni già contenute nella compilation omonima - #Nonsiamosoli Vol. 1 - firmata dalla storica etichetta editoriale Cramps Music (la stessa di Finardi, degli Area e molti altri).

L’ingresso è libero e, in collaborazione con l’Agbe, si darà spazio a una campagna di sensibilizzazione. L’Associazione genitori bambini emopatici è ormai un punto di riferimento per tante famiglie. Nata nel 2000 al fine di seguire da vicino, e meglio, la vita dei piccoli pazienti, questa associazione ha un’attività quasi ventennale.

Oltre alla sensibilità dei partecipanti e alla loro scelta di avvicinarsi al mondo Agbe, c’è un altro aspetto importante: la voglia di condividere le difficoltà ad emergere. In che senso?

Risponde il coordinatore di #Nonsiamosoli, Giulio Berghella: “La musica indipendente, più di alti generi, deve fare molta fatica per uscire allo scoperto. In questo senso, nel rispetto della diversità dei discorsi, quello quello musicale e dell’associazione Agbe, crediamo di poter legare la musica alla solidarietà, coniugando espressione artistica e lotta alle difficoltà”.

L’iniziativa vuole dunque, in particolare, dare voce alle dinamiche commerciali e di sistema che troppo spesso penalizzano la musica indipendente bloccando lo sviluppo spontaneo e sincero della creatività. La filosofia di fondo è “ insieme siamo più forti. Insieme si può lottare... ma soprattutto vincere”, afferma sempre il coordinatore

Per questo la rete di #Nonsiamosoli è pronta a mettere a disposizione professionalità, informazione e formazione per trovare una soluzione. Pur non essendo un movimento politico né un partito, #Nonsiamosoli lancia un appello: è ancora possibile fare musica, farla autentica, di qualità ed avere pari opportunità.