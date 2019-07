'Estatica' prosegue con il binomio musica&solidarietà, sabato 27 luglio (ingresso libero).

In programma un concerto con 10 gruppi di artisti dell'area indipendente abruzzese e nazionale, fortemente legati agli intenti dell'associazione #Nonsiamosoli che propone offerte musicali alternative al settore discografico delle major. In particolare saliranno sul palco:

Ummo (nella foto)

Crabby's,

Paper Walls Desma,

Una giornata infausta,

I Treni,

Room6,

Metanoia,

The Golden Ufo,

Psicoanalisi

Come di consueto, #Nonsiamosoli dedica la serata alla sensibilizzazione sociale. Stavolta alla Sindrome di Rett. Tutto lo staff si presenterà come Gli Amici di Irene: la mamma della piccola con tale sindrome racconterà in pubblico la sua esperienza personale.