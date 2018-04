La Nona Sinfonia di Beethoven diretta da Pasquale Veleno al Teatro Massimo

La Stagione dei Concerti della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" si conclude venerdì 6 aprile con la Nona Sinfonia di Ludwig Van Beethoven, diretta dal Maestro Pasquale Veleno e interpretata dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese, dal Coro del Conservatorio Alfredo Casella de L'Aquila, dalla Schola Cantorum San Sisto, dalla Corale Novantanove, dal Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, dal Coro dell'Accademia di Pescara e dai solisti Li Keng (soprano), Daniela Nineva (mezzosoprano), Riccardo Della Sciucca (tenore) e David Maria Gentile (baritono).

I Maestri dei Cori sono Rosalinda Di Marco, Silvia Umile, Ettore Maria Del Romano e Giovanni Farina. Il concerto si svolgerà a Pescara. Il biglietto di ingresso si può acquistare sui circuiti online e a Pescara, presso la sede di Via Liguria.

La scheda di Pasquale Veleno

Direttore d'orchestra, pianista e direttore di coro, Pasquale Veleno si è formato alla scuola di Marcello Bufalini e Donato Renzetti per la direzione d'orchestra, Maria Michelini e Nazzareno Carusi per il pianoforte, Edgar Alandia per la composizione. In qualità di direttore d'orchestra svolge un'imponente attività che nel corso degli anni lo ha visto impegnato con le principali opere di repertorio sui palcoscenici di tutto il mondo: da Boston a Pechino, da Città del Messico a Toronto, da Miami a Dakar, da Caracas a Monterrey, passando naturalmente per le principali città italiane ed europee, tra cui Parigi, Praga, Edimburgo, Kiev, Cracovia.

In questa veste ha avuto l'occasione di collaborare con prestigiosi solisti, tra i quali i soprani Cecilia Gasdia e Carmela Remigio, il violinista Pavel Berman, la Prima Viola del Teatro alla Scala Danilo Rossi, il Primo Violoncello e il primo oboe dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia Luigi Piovano. Tra le orchestre dirette, spiccano la SBS Radio e Television Youth Symphony Orchestra di Sidney, l'Orchestra Sinfonica B. Maderna, la Symphony Orchestra of China National Opera, il South Beach Chamber Ensemble di Miami.

È stato frequentemente ospite dell'Orchestra Sinfonica di Pescara, che ha guidato nelle tournées in Venezuela nel 2006 e in Canada nel 2007. è fondatore e direttore del Coro della Virgola e del Coro dell'Accademia, con i quali ha realizzato importanti produzioni in Italia e all'estero. è stato docente nei Conservatori di Fermo, Messina e Monopoli ed insegna attualmente Direzione di Coro presso il Conservatorio di Pescara.