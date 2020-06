Edizione tutta italiana nel Pescara Jazz post Covid: Roy Paci, Fresu e Girotto per "Breath"

Edizione tutta italiana nel Pescara Jazz post Covid: Roy Paci, Paolo Fresu e Javier Girotto sono solo alcuni degli artisti selezionati per "Breath", titolo scelto a mo' di ripartenza in questa difficile fase. È stata infatti presentata nella mattinata di oggi, 18 giugno, la stagione 2020 del celebre festival, la prima dopo l'emergenza sanitaria legata al Covid 19 che impone ancora adesso il rispetto di normative rigide.

Ma la musica non può fermarsi, e così il direttore artistico Angelo Valori e tutto il suo staff hanno deciso di non rinviare la manifestazione anche perché, quando in passato il Pescara Jazz si è fermato, è stato uno shock. Di conseguenza, si è voluto evitare di ripetere quell'esperienza.

I nomi in cartellone, dal 9 al 19 luglio, sono tutti molto interessanti: spiccano Roy Paci come guest star di Enzo Favata, il grande ritorno di Paolo Fresu e le presenze sempre gradite di Maria Pia De Vito, Roberto Gatto e Javier Girotto. Non mancherà anche un musicista locale, ma ormai affermato a livello nazionale, quale il pianista Claudio Filippini, nativo proprio di Pescara.

Questo il programma completo: