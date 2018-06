“La luna Tour”: Noemi in concerto gratuito a Francavilla al Mare

Noemi in concerto gratuito a Francavilla al Mare, in piazza Sirena, il 24 giugno. Reduce dalla sua quinta partecipazione a Sanremo con “Non smettere mai di cercarmi”, l’artista, al secolo Veronica Scopelliti, proporrà sul palco i successi di una carriera quasi decennale ("Per tutta la vita", "Vuoto a perdere", "Sono solo parole", "Briciole", "La borsa di una donna") nonché i pezzi contenuti nell’ultimo lavoro discografico “La luna”, pubblicato lo scorso febbraio. A tale proposito bisogna dire che il suo sesto cd porta questo titolo per una ragione ben precisa:

“Citando Vasco Rossi in “Dillo alla luna”, mi piace l’idea di poter parlare alla luna, sperando che porti fortuna - spiega - E poi anche perché la luna è un po’ diva, proprio come voglio vivere anch’io questo album”. Un album decisamente eterogeneo, nel quale si mescolano tra loro rock, blues, elettronica e cantautorato. La cantante romana non si fa mancare neanche il country, interpretando “My good, bad and ugly”.

Ma è soprattutto con la festivaliera “Non smettere mai di cercarmi” che Noemi sembra ancora avere qualcosa di interessante da dire:

“Questo brano - racconta - è uno slogan da cantare a polmoni aperti, ispirato all’equazione dell’amore del fisico britannico Paul Dirac: lui affermava che quando due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possiamo più descriverli come due sistemi distinti, ma in qualche modo sottile diventano un unico sistema. Nel brano questa equazione diventa una riflessione sui rapporti umani e i sentimenti: nonostante a volte la vita ci separi da persone con cui abbiamo condiviso momenti importanti, ci rimarranno dei ricordi indelebili che non ci allontaneranno mai da loro e ci cambieranno per sempre”.

Tornando alla tappa di Francavilla, Noemi si avvicina a questo tour estivo dopo le due date speciali che l’hanno vista protagonista, alla fine di maggio, al Teatro degli Arcimboldi di Milano e all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Considerando che l’ex concorrente di X Factor ama molto scherzare e interagire con il pubblico, il divertimento è assicurato.