“NoElectroMusic” allo Spazio Matta con Colombrè e Porcapizza

Domenica 22 aprile allo Spazio Matta NoElectroMusic, un evento a cura di Osvaldo Bianchi, dedicato alla “Giornata Mondiale della Terra”.

“Stacchiamo la presa e iniziamo a fare musica”. Il NEM offre l'opportunità di ascoltare il suono puro, senza filtri, direttamente dalla vibrazione dello strumento. Gli strumenti non sono solo quelli convenzionali ma, e soprattutto, è lo stesso musicista che con materiali di riciclo crea il proprio strumento e quindi il proprio suono. Il risultato è un linguaggio musicale originale in cui il suonoesclusivamente acustico non è un limite ma rappresenta un’opportunità di sperimentazione. Si può così suonare qualsiasi genere musicale, paradossalmente anche quelli che siamo abituati ad ascoltare elettricio ad alto volume.

Si esibiscono:

Giovanni Imparato in arte Colombrè, è riconosciuto quale uno dei più grandi percussionisti a livello internazionale relativamente ai generi centro e sud americani.

Porcapizza Interamente ideato e assemblato dalla mente e le mani di Massimo Tortella, multi-instrumentista (chitarra, basso, batteria, voce, tastiere). Questo inarrestabile one-man-band suona strumenti che ha costruito da sé usando materiali da riciclo e oggetti di uso quotidiano che niente hanno a che vedere con la musica… apparentemente!

Info e prenotazioni cell. 327/8668760, info@artistiperilmatta.org.