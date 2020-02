Nicola Marvulli e Tiziana Columbro live per la Società del Teatro e della Musica

Nicola Marvulli e Tiziana Columbro, due giovani musicisti di origini pescaresi, in concerto al teatro Massimo per la Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara". In scaletta musiche dei seguenti autori:

Grieg

Carlo Galante

Ludwing Van Beethoven

Ravel

In particolare, la composizione “5 Stanze per Asterione” è un brano composto da Galante e dedicato ai musicisti, che lo presenteranno in prima esecuzione assoluta.