Il Kabala chiude la sua sesta stagione con il concerto sold out di Nick the Nightfly, giovedì 21 marzo alle 20,30 a Il diavolo e l’acquasanta in via delle Caserme.

Il cantante, speaker, showman e voce radiofonica presenterà il suo nuovo lavoro “Be YourSelf”. La serata recupera il live precedentemente saltato per indisponibilità dell’artista. Le prenotazioni già effettuate sono confermate.

Cena concerto con la possibilità di gustare i piatti proposti dalla cucina del Caffè letterario e i vini partner dell’iniziativa.