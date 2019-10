Negrita in concerto a Pescara il 25 febbraio 2020. La band aretina, capitanata dal cantante Pau Bruni, si esibirà al Teatro Massimo per l'unica tappa abruzzese de “La Teatrale: Reset Celebration”, tour con cui verrà celebrato il ventennale dell'album "Reset", uscito nel 1999.

I Negrita tornano quindi a esibirsi nei teatri: al Massimo proporranno brani acustici ed elettrici. I biglietti sono acquistabili su TicketOne o CiaoTickets.

Pau e soci sono reduci da un tour con cui hanno celebrato i 25 anni di carriera dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano "I ragazzi stanno bene". Lo scorso 31 luglio hanno anche suonato a Francavilla al Mare, in piazza Sant'Alfonso, per un concerto sold out.