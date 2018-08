I Negrita saranno in concerto a Pescara domani, giovedì 9 agosto, alle 21:15. Dopo tre memorabili concerti nei palazzetti di Roma, Bologna e Milano, i Negrita proseguono il tour di “Desert Yacht Club”. La rock band toscana è tornata sui palchi con brani nuovi e di repertorio per un tour estivo che sta toccando la penisola da Nord a Sud.

Tra le tappe del tour figura anche la nostra città: appuntamento al Teatro D’Annunzio, nell’ambito del PeFest 2018, la 66a stagione artistica dell’Ente Manifestazioni Pescaresi.

Negrita in concerto al PeFest 2018: le informazioni sui biglietti

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e CiaoTickets: poltronissima numerata e poltrona numerata 51,75 euro – gradinata non numerata 36,80 euro (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita domani sera, dalle ore 20, al botteghino del Teatro D’Annunzio.

Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

“Desert Yacht Club”, uscito lo scorso 9 marzo, è il decimo album in studio della band e contiene undici tracce inedite, scritte e composte dai Negrita e prodotte da Fabrizio Barbacci. Il titolo, “Desert Yacht Club”, non è un semplice nome, ma un vero e proprio omaggio ad un luogo d’ispirazione: l’omonima oasi creativa fondata da Alessandro Giuliano nel deserto di Joshua Tree in California. Sole, California, estate e sogni: il connubio migliore per saltare e sudare sotto il palco dei Docs!