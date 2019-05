Negrita a Francavilla al Mare per festeggiare i 25 anni di carriera

Il 25th Anniversary Tour dei Negrita farà tappa il 31 luglio, alle ore 22, a Francavilla al Mare per i festeggiamenti in onore di Sant’Alfonso. Per celebrare nel migliore dei modi i loro 25 anni di rock ‘n’ roll e dopo la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo, i Negrita tornano in tour in tutta Italia con una serie di concerti nei maggiori teatri italiani e in luoghi di particolare fascino e importanza storica.

Una scelta che richiama apertamente le date che, nel 2013, li videro protagonisti con 64 sold out consecutivi. Un anniversario del genere, tuttavia, merita qualcosa di più, e quindi la band toscana ha deciso di fare le cose in grande, accompagnando i propri fan per tutto il corso del 2019 e mutando il proprio show col passare delle stagioni.

Lo show comprenderà tutti i grandi classici dei Negrita con l’aggiunta di brani che difficilmente, o mai, i nostri hanno eseguito dal vivo in passato, per una scaletta che cambierà durante tutto il corso dell’anno. Per i posti a sedere verrà richiesto il pagamento di un biglietto, mentre i posti in piedi saranno gratuiti.