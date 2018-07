I Negramaro arrivano a Pescara, ecco le modifiche alla viabilità

Tutto pronto per il concerto che i Negramaro terranno domani sera (5 luglio) dalle 21 allo Stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. Un appuntamento atteso, che dopo la data “zero” di Lignano allo Stadio G. Teghil il 24 giugno è una delle tappe della nuova tournée negli stadi italiani, prodotta e organizzata da Live Nation Italia.

“Accogliamo questo concerto con grande entusiasmo – così l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi – Sia per l’indotto che genera un evento di tale portata in termini di economie collegate, che per il risalto che offre alla città e al territorio. Sarà una grande festa, una nuova opportunità di promuovere la bellezza del nostro territorio a livello nazionale. C'è stata una diffusa promozione in Italia ed è importante che Pescara torni in questi circuiti, oggi lo fa con un bagaglio di esperienze ed eventi di tutto rispetto e con artisti che arricchiscono ancor di più l’offerta che siamo riusciti a mettere in campo per l’estate che primeggia a livello nazionale. Gli eventi di questa importanza fanno bene all'economia cittadina e continueremo a lavorare affinché possano essere sempre di più le opportunità su questo settore, in grado di coinvolgere grandi nomi, come quello dei Negramaro e di dare voce e spazio anche ai talenti locali, come accade tutto l’anno all’interno delle varie iniziative promosse dal Comune”.

Negramaro a Pescara giovedì 5 luglio 2018: le modifiche alla viabilità

Sarà una grande festa, accompagnata da grandi misure di sicurezza, a partire dal divieto di vendita di bevande in vetro in tutta l’area circostante lo stadio, da via Mazzarino a via Marconi, viale Pepe, viale Pindaro, via Pollione, via della Pineta e altre.

Ci saranno restrizioni anche alla mobilità, per consentire l’accesso, permanenza e deflusso dalla struttura, con divieti di transito, sosta e fermata dalle 13 e fino alla fine del concerto su via Pepe (fra via Marconi e via D’Avalos), su via D’Avalos (tratto via Pepe-via Luisa D’Annunzio), nonché sull’intero tracciato di via Riccitelli. Fino al 7 luglio saranno interdette anche alcune aree limitrofe allo Stadio e Antistadio per montaggio e smontaggio di tutte le attrezzature.