Negramaro a Pescara con “Amore Che Torni Tour Stadi 2018”

Dopo la data “zero” di Lignano allo Stadio G. Teghil il 24 giugno, è partita ufficialmente “Amore Che Torni Tour Stadi 2018”, la nuova tournée dei negramaro negli stadi italiani, prodotta e organizzata da Live Nation Italia.

Due ore e mezza di grande spettacolo per ripercorrere i più grandi successi della band e presentare dal vivo i brani tratti dall’ultimo disco, “Amore che Torni”.

Lo show, che gioca con gli elementi naturali (aria, acqua, fuoco e terra), è una grande festa in cui non mancheranno momenti di pura emozione, come il ‘duetto virtuale’ con Dolores O’Riordan sulle note del brano “Senza Fiato”, collaborazione con la cantante irlandese, tragicamente scomparsa, inserita nel best of multiplatino “Una storia semplice” (2012).

Gio’ Forma ha curato la direzione artistica dello spettacolo e il design del palco. Il tema del volo degli uccelli unito al mare sono le linee guida decise insieme alla band e che rispecchiano i contenuti del nuovo album. Gli ingredienti dello spettacolo sono moltissimi: led, proiezioni, laser mapping, grandi elementi in movimento, pedane della band che cambiano continuamente posizione fino a spostarsi sulla passerella centrale grazie ad un sistema wireless di ultima generazione. A questo si aggiungono un suggestivo effetto bolle di sapone innescato dalla bambina del videoclip di Fino All’Imbrunire, fiamme e un volo di Giuliano su Senza Fiato.

Il tour, che farà tappa anche il 5 luglio a Pescara presso lo Stadio Adriatico, ha già venduto oltre 155.000 biglietti e fa già segnare un importante record: nessuna band italiana, infatti, ha mai realizzato 6 date in un unico tour negli stadi. Un vero e proprio primato che fa entrare i negramaro nel guinness della musica italiana.

“Amore che Torni Tour Stadi 2018” segue il grande successo del precedente “La Rivoluzione Sta Arrivando Tour” che ha visto i Negramaro esibirsi e infiammare i principali palchi italiani nel 2015 e nel 2016 macinando un sold out dietro l'altro (ancora vivo il ricordo dello straordinario show al Circo Massimo di Roma il 31 dicembre 2015). Il gruppo vanta due primati: quello di essere stata la prima band italiana a calcare da protagonista il palco dell’Arena di Verona nel 2007 e quello dello Stadio San Siro di Milano nel 2008. Ogni spettacolo live (così come ogni loro progetto discografico) è frutto della condivisione di ogni singolo dettaglio fra i componenti del gruppo, seguendo sempre una linea creativa che congiunge testi, melodie e “concept” musicali e scenici.

La band è attualmente in radio con il nuovo singolo “Amore Che Torni” (Sugar), terzo estratto dall’album omonimo già certificato Disco di Platino e arriva dopo che entrambi i singoli precedenti “Fino all’imbrunire” e “La prima volta” hanno conquistato la vetta della classifica Earone. Il brano è una ballata electro-soul, un inno di speranza e amore universale, in bilico tra attese e aspettative di un’estate che possa lasciare tutti senza fiato.