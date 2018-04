Anche 'Nduccio al concerto del Primo Maggio: "La tradizione abruzzese aprirà la festa"

Sarà ‘Nduccio ad aprire la scena del concerto del Primo Maggio di Pescara, in piazza della Rinascita. L'annuncio è stato dato dall'assessore al Turismo e Grandi Eventi, Giacomo Cuzzi:

“Un appuntamento che siamo sicuri porterà in città migliaia di persone, soprattutto giovanissimi, grazie al clou che si raggiungerà con la musica “rap” e “trap”di Emis Killa e Guè Pequeno, previsti dalle 20 in poi. La Festa del primo Maggio diventa così ancora più grande e si tinge dei colori e delle tradizioni popolari abruzzesi. Sono felice che anche uno dei migliori talenti pescaresi si esibisca con la sua musica di qualità e la verve che lo ha visto rappresentare l’Abruzzo anche sul palco del concertone di Piazza San Giovanni, a Roma, per il Primo Maggio di qualche anno fa. Un filone, quello popolare, che ben si sposa con le ragioni della festa e che sarà rappresentato anche dall’esibizione dell’Orchestra Abruzzese del Saltarello, che farà ballare la piazza con la nostra musica di tradizione, com’è successo a Roma, sempre a San Giovanni, dove anche loro si sono esibiti e dalla presenza di tante band locali, come i Blackbox Crew che sono di Pescara”.