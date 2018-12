18° Natale di Vasco con i Kom, mega concerto al Loft 128 di Spoltore

Sarà ancora il Loft 128 a ospitare il live di Natale che da 18 anni Mirco Salerni organizza per omaggiare Vasco Rossi. L'appuntamento sarà una vera e propria bomba rock mescolata a ritmi che richiamano sonorità dance con grande impatto musicale: non mancheranno le ballad più famose del rocker, tanto per non trascurare le emotività che i Kom curano da sempre.

Proprio in occasione di questo concertone, il 25 dicembre, sarà possibile acquistare il cd “Grazie Vasco”, che prende il nome dal fortunato singolo "Grazie Vasco" realizzato dai Kom con Claudio Golinelli e uscito all'inizio dell'anno. L’album, oltre al singolo, contiene brani originali realizzati dai Kom e un interessante rivisitazione di una cover di Vasco Rossi, "Vivere una favola".

Prodotto da Music Force, il disco sarà negli store on line già a partire dal 22 dicembre, e in occasione dell'evento di Spoltore sarà disponibile fisicamente.

Una grande scommessa quella dei Kom, seguitissima tribute band di Vasco Rossi, che porta costantemente il suo inconfondibile sound in ogni angolo dello Stivale, con numerosi live, partecipazioni a prestigiosi eventi e incontri d'eccezione, come la consegna del disco dorato a Vasco Rossi avvenuta durante le prove del suo tour estivo, a maggio scorso a Rimini.

L’album “Grazie Vasco” rappresenta una novità assoluta nel panorama musicale delle cover band e detta il passo lanciando una nuova tendenza: ritornare a scrivere musica originale avvalendosi di un'esperienza maturata nei numerosi concerti, riappropriandosi di un'identità musicale mai persa.