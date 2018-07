Il Pescara Jazz celebra la musica partenopea con "Napoli in Jazz"

Il Pescara Jazz ha celebrato ieri sera la musica partenopea, al teatro d'Annunzio, con "Napoli in Jazz".

Il progetto ha decisamente esaltato le qualità artistiche e le competenze tecniche di Pino Jodice, direttore e arrangiatore, che è riuscito a mettere insieme un’orchestra sinfonica e una big band: si tratta dell’Orchestra sinfonica abruzzese e della neonata Orchestra nazionale jazz dei conservatori.

Per questa nuova avventura musicale - il cui titolo restituisce subito l’atmosfera che il pubblico potrà assaporare - Jodice ha scelto brani indimenticabili della tradizione classica partenopea (rielaborati in chiave jazz), da alternare a moresche del '600, alcune sue composizioni e omaggi a Pino Daniele.

In particolare, il tributo a Daniele è stato lodevole: si sono alternati brani come "Chill è nu buon guaglione", "Vient e terra", "Tutta nata storia", "A me me piace o blues", "Terra mia", "Alleria", "Sicily" e "Chi tene o Mare". Complesso, dunque, il lavoro di scrittura orchestrale e arrangiamento del direttore, che ha fatto tesoro della sua importante esperienza professionale e artistica per offrire al pubblico una performance straordinaria.