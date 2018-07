Musica popolare: a Montesilvano torna la Rassegna Folkloristica itinerante

Sabato 21 luglio, in piazza Guy Moll nel quartiere Villa Carmine, il coro "Città di Montesilvano - Madonna del Carmelo" del maestro Gianfranco Onesti, aprirà la Rassegna Folkloristica, manifestazione che sta tanto a cuore al consigliere Carlandrea Falcone. Ad esibirsi nella serata inaugurale ci saranno anche i cori di Orsogna, Fara Filiorum Petri e il gruppo "G. Di Pasquale" di Pescara. Quattro gli appuntamenti di questa seconda edizione, dislocati in vari punti della città.

La rassegna ospita anche una formazione canora proveniente da fuori regione e, precisamente, da Savigno e Zocca con il coro "Li Briganti Cantanti". In calendario anche l'esibizione del coro polifonico di Pescara e del gruppo di San Valentino, in data sabato 28 luglio a Montesilvano Colle. Per l'occasione ci sarà anche il balletto dei bambini della scuola primaria di Cappelle sul Tavo, coordinati dall'insegnante Chiara Santagata. Nel mese di agosto, il palco sarà allestito sabato 11 in viale Europa con il coro di casa accompagnato dall Acli di Chieti e i "Maccabbarrì" di Penne, e domenica 19 con il bis della rappresentativa emiliana e i canti del gruppo "Colline Verdi Teatine" di San Giovanni Teatino. Spazio anche ai bimbi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Delfico", sotto la guida della professoressa Virginia Violante.