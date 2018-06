Motta in concerto all'Ex Cofa di Pescara per il Terrasound Festival

Motta sarà in concerto a Pescara per il Terrasound Festival, la nuova rassegna musicale organizzata dalla Best Eventi con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara che si svolgerà dall’11 al 14 luglio nell’Area Ex Cofa.

I biglietti per assistere al concerto, in programma mercoledì 11 luglio alle ore 22, sono disponibili sui circuiti Ticketone.it e Ciaotickets.com: posto unico 28,75 euro (diritti di prevendita inclusi).

Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

C’è qualcosa in Motta di abbastanza raro e di decisamente artistico, e cioè il carattere. Qualcosa che lo ha portato fin qui, ad un album che sta confermando e rilanciando quanto di buono era uscito da quel disco. Carattere, attitudine, voglia di essere, urgenza di dire.

Qualcosa che Motta non vede l'ora di portare dal vivo perché è sul palco che riesce ad essere pienamente se stesso.

Motta presenterà dal vivo Vivere o Morire, il nuovo disco uscito il 6 aprile per Sugar ed entrato direttamente al quinto posto della classifica dei dischi e al primo dei vinili più venduti in Italia (diffusa da GfK Italia). Il primo singolo estratto, La Nostra Ultima Canzone, è entrato nella Top 30 della classifica radio Airplay EarOne e, inoltre, sette brani su nove del disco sono entrati nella top 10 della Viral Chart Italia.

Sul palco, oltre a Motta (voce, chitarra), ci saranno: Federico Camici (basso), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Leonardo Milani (tastiere), Simone Padovani (percussioni) e Cesare Petulicchio (batteria).