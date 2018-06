Montesilvano, Premio Massimo Riva: sabato 30 giugno apre la Steve Rogers Band

A Montesilvano parte la terza edizione del premio musicale dedicato a Massimo Riva, compianto chitarrista di Vasco Rossi. E sul palco saliranno i suoi amici della Steve Rogers Band.

Nomi eccellenti in questa terza edizione che aprirà i battenti sabato 30 giugno alle ore 19. Il debutto al Teatro del Mare con lo spettacolo "Non è solo un rock and roll show", proposto da Lollo Campani (voce), Max Gelsi (basso), Maurizio Solieri (chitarra), Beppe Leoncini (batteria) e Mimmo Camporeale (chitarra).

Il gruppo fondato da Vasco Rossi nel 1980 accoglierà anche gli allievi della scuola di musica di Zocca e quelli del centro musicale "L'Assolo" di Montesilvano. Quest'anno le donazioni di strumenti musicali andranno a "La Città dei Ragazzi Vittoria Onlus" di Alanno.