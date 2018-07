Montesilvano Colle: Rossana Casale e il Maurizio Di Fulvio Group

Rossana Casale sarà protagonista della serata di mercoledì 18 luglio a Montesilvano Colle, con inizio alle 21,30. I classici del bossa nova brasiliano e molti dei successi del suo vasto repertorio verranno proposti unitamente a brani jazz e altre canzoni che si adattano alla voce elegante ed armoniosa della famosa interprete italiana. Un live raffinato che prevede anche la partecipazione di musicisti di alto livello. Il palcoscenico naturale sarà quello di piazza Calabresi, per un concerto sotto le stelle assolutamente da non perdere. Ad accompagnare la cantante di originì statunitense (è nata a New York da padre italo-americano), saranno Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Emiliano Begni al pianoforte, Ermanno Dodaro al contrabbasso e Fabrizio La Lauci alla batteria.